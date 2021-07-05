Джонсон готує термінове звернення до нації: британці повинні навчитися жити з COVID-19

До цих пір фраза про те, що" потрібно навчитися жити з COVID-19" була лише гаслом уряду Великобританії. Тепер Джонсон має намір дати прес-конференцію і більш детально поговорити про це з жителями Великобританії. Також очікується, що міністр охорони здоров'я Саджид Джавід виступить перед депутатами.

пандемія ще не закінчилася і в найближчі тижні число випадків захворювання буде рости.

розглядає можливість відмови від обов'язкового носіння масок в громадських місцях всередині приміщень. Це піддається критиці багатьох експертів в галузі охорони здоров'я.

Відзначимо, що за останню добу у Великобританії виявили 24 248 нових випадків-19 і 15 смертей.