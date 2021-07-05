Джонсон готує термінове звернення до нації: британці повинні навчитися жити з COVID-19

Прем'єр-міністр Великобританія готує своє звернення до нації в понеділок. Йтиметься про життя в умовах пандемії COVID-19 перед ослабленням карантину, яке заплановане на 19 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
До цих пір фраза про те, що" потрібно навчитися жити з COVID-19" була лише гаслом уряду Великобританії. Тепер Джонсон має намір дати прес-конференцію і більш детально поговорити про це з жителями Великобританії. Також очікується, що міністр охорони здоров'я Саджид Джавід виступить перед депутатами.
пандемія ще не закінчилася і в найближчі тижні число випадків захворювання буде рости.
розглядає можливість відмови від обов'язкового носіння масок в громадських місцях всередині приміщень. Це піддається критиці багатьох експертів в галузі охорони здоров'я.
Відзначимо, що за останню добу у Великобританії виявили 24 248 нових випадків-19 і 15 смертей.
Нагадаємо, що у Великобританії зафіксували найбільшу кількість випадків коронавірусу з січня. Це викликано поширенням в цій країні індійського штаму коронавірусу "Дельта".
Раніше повідомлялося, що Дельта-штам став найпоширенішим вже і в США.