RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Джонсон готує термінове звернення до нації: британці повинні навчитися жити з COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Великобританія готує своє звернення до нації в понеділок. Йтиметься про життя в умовах пандемії COVID-19 перед ослабленням карантину, яке заплановане на 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

До цих пір фраза про те, що" потрібно навчитися жити з COVID-19" була лише гаслом уряду Великобританії. Тепер Джонсон має намір дати прес-конференцію і більш детально поговорити про це з жителями Великобританії. Також очікується, що міністр охорони здоров'я Саджид Джавід виступить перед депутатами.

пандемія ще не закінчилася і в найближчі тижні число випадків захворювання буде рости.

розглядає можливість відмови від обов'язкового носіння масок в громадських місцях всередині приміщень. Це піддається критиці багатьох експертів в галузі охорони здоров'я.

Відзначимо, що за останню добу у Великобританії виявили 24 248 нових випадків-19 і 15 смертей.

Нагадаємо, що у Великобританії зафіксували найбільшу кількість випадків коронавірусу з січня. Це викликано поширенням в цій країні індійського штаму коронавірусу "Дельта".

Раніше повідомлялося, що Дельта-штам став найпоширенішим вже і в США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус