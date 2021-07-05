Джонсон готовит срочное обращение к нации: британцы должны научиться жить с COVID-19

Премьер-министр Великобритании готовит свое обращение к нации в понедельник. Речь пойдет о жизни в условиях пандемии COVID-19 перед ослаблением карантина, которое запланировано на 19 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
До сих пор фраза о том, что "нужно научиться жить с COVID-19" была всего лишь лозунгом правительства Великобритании. Теперь Джонсон намерен дать пресс-конференцию и более подробно поговорить об этом с жителями Великобритании. Также ожидается, что министр здравоохранения Саджид Джавид выступит перед депутатами.
пандемия еще не закончилась и в ближайшие недели число случаев заболевания будет расти.
рассматривает возможность отказа от обязательного ношения масок в общественных местах внутри помещений. Это подвергается критике многих экспертов в области здравоохранения.
Отметим, что за последние сутки в Великобритании выявили 24 248 новых случаев COVID-19 и 15 смертей.
Напомним, что в Великобритании зафиксировали наибольшее число случаев коронавируса с января. Это вызвано распространением в этой стране индийского штамма коронавируса "Дельта".
Ранее сообщалось, что Дельта-штамм стал самым распространенным уже и в США.