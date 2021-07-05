Джонсон готовит срочное обращение к нации: британцы должны научиться жить с COVID-19

До сих пор фраза о том, что "нужно научиться жить с COVID-19" была всего лишь лозунгом правительства Великобритании. Теперь Джонсон намерен дать пресс-конференцию и более подробно поговорить об этом с жителями Великобритании. Также ожидается, что министр здравоохранения Саджид Джавид выступит перед депутатами.

пандемия еще не закончилась и в ближайшие недели число случаев заболевания будет расти.

рассматривает возможность отказа от обязательного ношения масок в общественных местах внутри помещений. Это подвергается критике многих экспертов в области здравоохранения.

Отметим, что за последние сутки в Великобритании выявили 24 248 новых случаев COVID-19 и 15 смертей.