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Джонсон анонсував новий план розвитку економіки Великобританії. Перші подробиці

Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (wikipedia.org/MoDCrown)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір омолодити економіку країни і прискорити її розвиток. Дорожня карта реформ буде опублікована в найближчі дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джонсон має намір вдихнути в економіку Великобританії "ковток свіжого повітря". Заява прем'єра слідувала за прогнозами зниження темпів зростання економіки Великобританії з боку британської торгової палати та Організації економічного співробітництва та розвитку.

"Протягом наступних кількох тижнів уряд розробить реформи, щоб допомогти людям скоротити витрати у всіх сферах життя, від харчових продуктів та комунальних послуг до догляду за дітьми, транспорту та житла", — сказав Джонсон під час візиту в графство Ланкашир на півночі Англії.

Він також зазначив, що зниження вартості основних енергоресурсів, а також зменшення витрат на транспорт і житло допоможе британцям підвищити свій добробут, а також збільшить темпи зростання Великобританії.

Нагадаємо, голосування членів фракції Консервативної партії з питання про недовіру Джонсону пройшло увечері 6 червня. В результаті 211 парламентаріїв виступили проти пред'явлення вотуму недовіри прем'єр-міністру, 148 проголосували "за".

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Борис ДжонсонВеликобританія