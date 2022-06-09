Джонсон анонсував новий план розвитку економіки Великобританії. Перші подробиці

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір омолодити економіку країни і прискорити її розвиток. Дорожня карта реформ буде опублікована в найближчі дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джонсон має намір вдихнути в економіку Великобританії "ковток свіжого повітря". Заява прем'єра слідувала за прогнозами зниження темпів зростання економіки Великобританії з боку британської торгової палати та Організації економічного співробітництва та розвитку.
"Протягом наступних кількох тижнів уряд розробить реформи, щоб допомогти людям скоротити витрати у всіх сферах життя, від харчових продуктів та комунальних послуг до догляду за дітьми, транспорту та житла", — сказав Джонсон під час візиту в графство Ланкашир на півночі Англії.
Він також зазначив, що зниження вартості основних енергоресурсів, а також зменшення витрат на транспорт і житло допоможе британцям підвищити свій добробут, а також збільшить темпи зростання Великобританії.
Нагадаємо, голосування членів фракції Консервативної партії з питання про недовіру Джонсону пройшло увечері 6 червня. В результаті 211 парламентаріїв виступили проти пред'явлення вотуму недовіри прем'єр-міністру, 148 проголосували "за".
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