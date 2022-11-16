Первая ракетка мира побил очередной теннисный рекорд

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter ATP .

19-летний пиренеец завершил сезон на первом месте одиночного рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он стал самым молодым лидером итоговой классификации в истории.

Алькарас обновил рекорд, установленный еще в 2001 году. Тогда австралиец Ллейтон Хьюитт, которого летом ввели в Зал теннисной славы, завершил сезон в статусе первой ракетки мира за два месяца до своего 21-летия. Он, как и Алькарас, выиграл один из четырех мэйджоров – US Open.

Испанский теннисист остался наверху рейтинга ATP, несмотря на пропуск Итогового турнира в Турине. Юный пиренеец не смог поучаствовать в соревнованиях из-за травмы живота. Однако второй в рейтинге Рафаэль Надаль проиграл два стартовых матча ATP Finals и не сможет обойти Алькараса в классификации.

Ранее полька Свентек получила приз первой ракетки мира-2022 в женском теннисе. В актуальном рейтинге WTA она стала безоговорочным лидером классификации, опередив ближайших конкуренток более чем на 6 тысяч пунктов. Польская теннисистка выиграла 8 турниров в течение года.