Джокович выбил Алькараса в полуфинале "Ролан Гарроса", Рууд одолел Зверева

Roland Garros, 1/2 финала, мужчины

Алькарас – Джокович – 1:3 (3:6, 7:5, 1:6, 1:6)

Рууд – Зверев – 3:0 (6:3, 6:4, 6:0)

Балканец мощно начал против первой ракетки мира. Алькарас откровенно проспал активный дебют Джоковича и уже в середине сета "горел" 1:4. Кое-как испанский теннисист стабилизировал игру, но отыграть отставание до конца партии не сумел.

Зато навязал конкуренцию во второй. Соперники шли на равных до восьмого гейма, а затем обменялись брейками. Когда же счет вышел на рубеж 5:5, казалось, что тай-брейка не избежать. Впрочем, Алькарас выиграл и гейм на собственной подаче, и набрал "под ноль" пункт на подаче серба.

Но ожидаемую интригу дальше зрители не увидели. Молодой испанец в двух последующих сетах сумел выиграть всего два гейма и через час с хвостиком уже зачехлил ракетку. В свою очередь Джокович оформил шестой выход в финал French Open (2 победы).

Во втором полуфинале Рууд разобрался с немецким теннисистом за 2 часа. Каждая из трех партий разворачивалась по другому сценарию, но непременно завершалась успехом Рууда. Тем временем результаты Зверева от сета к сету ухудшались.

Если в первой партии он оказывал максимальное сопротивление в каждом розыгрыше, набрал пункт на подаче соперника и даже отыграл сет-пойнт, то во втором закончил без брейков и с проигранной "под ноль" собственной подачей в середине сета. Третья же партия стала полным фиаско Зверева. Рууд не отдал немцу ни одного гейма и во второй раз выступит в финале.

Матч Джокович – Рууд состоится в воскресенье, 11 июня. Начало поединка – в 16:00 по киевскому времени. В случае триумфа на парижских кортах сербский теннисист вернет статус первой ракетки планеты.