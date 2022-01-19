Джокович, який потрапив у скандал в Австралії, володіє компанією з розробки COVID-ліків

Сербський тенісист Новак Джокович, якого через відсутність щеплення від коронавірусу не пустили до Австралії на Відкритому чемпіонаті континенту, володіє датською компанією. Вона розробляє COVID-ліки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив агентству генеральний директор QuantBioRes Іван Лонкаревич, сербський тенісист володіє 80% акцій компанії. Інвестиції були зроблені в червні 2020 року. Гендиректор відмовився назвати їх суму. За словами Лонкаревича, у QuantBioRes близько 11 дослідників, які знаходяться в Данії, Австралії та Словенії. Він додав, що компанія працює не над вакциною від коронавірусу, а ліками для лікування інфекції.