Джокович, попавший в скандал в Австралии, владеет компанией по разработке COVID-лекарств
Сербский теннисист Новак Джокович, которого из-за отсутствия прививки от коронавируса не пустили в Австралию на Открытом чемпионате континента, владеет датской компаний. Она разрабатывает COVID-лекарства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщил агентству генеральный директор QuantBioRes Иван Лонкаревич, сербский теннисист владеет 80% акций компании. Инвестиции были сделаны в июне 2020 года. Гендиректор отказался назвать их сумму.
По словам Лонкаревича, у QuantBioRes около 11 исследователей, которые находятся в Дании, Австралии и Словении. Он добавил, что компания работает не над вакциной от коронавируса, а лекарством для лечения инфекции.
Напомним, пограничная служба Австралии аннулировала визу Джоковича и отказала во въезде в страну из-за отсутствия прививки против коронавируса.
Отметим, 16 января Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию Джоковича на повторную отмену визы и постановил депортировать теннисиста из страны.