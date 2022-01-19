Джокович, попавший в скандал в Австралии, владеет компанией по разработке COVID-лекарств

Сербский теннисист Новак Джокович, которого из-за отсутствия прививки от коронавируса не пустили в Австралию на Открытом чемпионате континента, владеет датской компаний. Она разрабатывает COVID-лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщил агентству генеральный директор QuantBioRes Иван Лонкаревич, сербский теннисист владеет 80% акций компании. Инвестиции были сделаны в июне 2020 года. Гендиректор отказался назвать их сумму.

По словам Лонкаревича, у QuantBioRes около 11 исследователей, которые находятся в Дании, Австралии и Словении. Он добавил, что компания работает не над вакциной от коронавируса, а лекарством для лечения инфекции.