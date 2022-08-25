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Джоковіч пропустить US Open. США заборонили в'їзд без вакцинації

Фото: Новак Джоковіч здобути 4-й титул в Нью-Йорку не зможе (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Цьогорічний Відкритий чемпіонат США з тенісу відбудеться без екс-першої ракетки світу Новака Джоковіча. Він навіть не зможе в'їхати на територію Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportskeeda.

35-річний серб пропустить другий турнір "Великого шолома" цьогоріч. На заваді виступу балканця, як і у випадку з Australian Open, стане відмова вакцинуватися від коронавірусу.

Правила міжнародних поїздок до США оновив тамтешній Центр із контролю та профілактики захворювань. Нерезиденти Штатів для в'їзду до країни повинні мати повну вакцинацію від COVID. Джоковіч неодноразово заявляв, що не вводитиме вакцину в організм, і сподівався отримати спецдозвіл на в'їзд до США.

Сербський тенісист тричі перемагав на US Open (2011, 2015, 2018 рр.), а торік дійшов до фіналу. У 2022 році Джоковіч тріумфував на Вімблдоні та "мастерсі" в Італії.

Раніше організатори Відкритого чемпіонату США оголосили про рекордні призові в 2022 році. Переможці в чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримають по 2,6 млн "зелених". Турнір розпочнеться 29 серпня.

Нагадаємо, що друга ракетка світу Звєрєв пропустить US Open-2022 через проблеми зі здоров'ям.

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Сполучені Штати АмерикиТеннисНовак ДжоковичКоронавірус