Джокович пропустит US Open. США запретили въезд без вакцинации

35-летний серб пропустит второй турнир "Большого шлема" в этом году. Помехой выступлению балканца, как и в случае с Australian Open, станет отказ вакцинироваться от коронавируса.

Правила международных поездок в США обновил Центр по контролю и профилактике заболеваний. Нерезиденты Штатов для въезда в страну должны иметь полную вакцинацию от COVID. Джокович неоднократно заявлял, что не будет вводить вакцину в организм, и надеялся получить спецразрешение на въезд в США.

Сербский теннисист трижды побеждал на US Open (2011, 2015, 2018), а в прошлом году дошел до финала. В 2022 году Джокович триумфовал на Уимблдоне и "мастерсе" в Италии.

Ранее организаторы Открытого чемпионата США объявили о рекордных призовых в 2022 году. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,6 млн "зеленых". Турнир начнется 29 августа.