Джокович вернул статус первой ракетки мира, один украинец в топ-200

Сербский теннисист вернулся на вершину мирового тенниса. Благодаря победе в Мельбурне он набрал 2000 очков и обошел в классификации Карлоса Алькараса.

35-летний Джокович набрал 7070 пунктов. Юный испанец, пропустивший Australian Open из-за травмы, удержался на второй позиции (6730 очков). На третье место поднялся финалист австралийского мэйджора Стефанос Циципас (6195 год).

В топ-10 также попали норвежец Рууд, россиянин Рублев, испанец Надаль, канадец Оже-Альяссим, американец Фритц, датчанин Руне и поляк Хуркач. Лучшим из украинцев остается Алексей Крутых. После дебюта в основной сетке турнира "Большого шлема" он поднялся вверх на 12 позиций. Теперь украинский теннисист занимает 176-е место в рейтинге ATP.

Накануне Джокович одолел Циципаса в трех сетах финала Australian Open-2023. Для балканца этот титул стал десятым в Мельбурне и 22-м на мэйджорах в целом. По этому показателю он сравнялся с Надалем.