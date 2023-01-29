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Джокович победил на Australian Open и сравнялся с Надалем по количеству "Больших шлемов"

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Мельбурн, Воскресенье 29 января 2023 13:44
Джокович победил на Australian Open и сравнялся с Надалем по количеству "Больших шлемов" Фото: Стефанос Циципас и Новак Джокович перед финалом (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: Антон Федорцив

Десятым триумфом на кортах Мельбурна для Новака Джоковича завершился Открытый чемпионат Австралии по теннису этого года. В финале серб одолел Стефаноса Циципаса из Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open-2023, финал, мужчины

Тиципас – Джокович – 0:3 (3:6, 6:7, 6:7)

В стартовом сете соперники преимущественно действовали на равных. Своим оружием и Циципас, и Джокович избрали уверенную игру на собственных подачах. Впрочем, в середине сета грек допустил ошибку и позволил сопернику оформить брейк. Этого оказалось достаточно для победы в партии (6:3).

Значительно более конкурентным оказался второй сет. Здесь Циципас обошелся без подарков для соперника. Как следствие, дело дошло до тай-брейка. Там противостояние было ожесточенным. После восьми розыгрышей счет был равным (4:4), но Джокович организовал спурт, взял три подачи подряд и склонил чашу весов в свою пользу.

Нестандартно начался третий сет. Начали оппоненты с обмена брейками. Но дальше вернулись к привычному сценарию. К тому же, Джокович четырежды выиграл свою подачу "под ноль", а вот Циципасу такое достижение покорилось только раз.

В конце концов судьбу противостояния решил тай-брейк. Серб выиграл 5 розыгрышей подряд, но греческий теннисист не сдался. Он навязал интригу, отыграл 2 матч-пойнта, но все же уступил.

Завоеванный в Мельбурне титул – десятый для Джоковича. В общей сложности он выиграл 22 турнира "Большого шлема". По этому показателю балканец сравнялся с другим культовым теннисистом – Рафой Надалем – и делит с испанцем звание рекордсмена по количеству выигранных мэйджоров.

К слову, накануне белоруска Соболенко впервые в карьере выиграла турнир "Большого шлема".

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