Джокович победил на Australian Open и сравнялся с Надалем по количеству "Больших шлемов"

Десятым триумфом на кортах Мельбурна для Новака Джоковича завершился Открытый чемпионат Австралии по теннису этого года. В финале серб одолел Стефаноса Циципаса из Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Australian Open-2023, финал, мужчины

Тиципас – Джокович – 0:3 (3:6, 6:7, 6:7)

В стартовом сете соперники преимущественно действовали на равных. Своим оружием и Циципас, и Джокович избрали уверенную игру на собственных подачах. Впрочем, в середине сета грек допустил ошибку и позволил сопернику оформить брейк. Этого оказалось достаточно для победы в партии (6:3).

Значительно более конкурентным оказался второй сет. Здесь Циципас обошелся без подарков для соперника. Как следствие, дело дошло до тай-брейка. Там противостояние было ожесточенным. После восьми розыгрышей счет был равным (4:4), но Джокович организовал спурт, взял три подачи подряд и склонил чашу весов в свою пользу.

Нестандартно начался третий сет. Начали оппоненты с обмена брейками. Но дальше вернулись к привычному сценарию. К тому же, Джокович четырежды выиграл свою подачу "под ноль", а вот Циципасу такое достижение покорилось только раз.

В конце концов судьбу противостояния решил тай-брейк. Серб выиграл 5 розыгрышей подряд, но греческий теннисист не сдался. Он навязал интригу, отыграл 2 матч-пойнта, но все же уступил.

Завоеванный в Мельбурне титул – десятый для Джоковича. В общей сложности он выиграл 22 турнира "Большого шлема". По этому показателю балканец сравнялся с другим культовым теннисистом – Рафой Надалем – и делит с испанцем звание рекордсмена по количеству выигранных мэйджоров.