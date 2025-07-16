Джинсовый корсет - тренд лета: как его носят жена Решетника и звезда "Холостяка"

Джинсовый корсет - один из самых горячих трендов лета 2025. Этот элемент гардероба сочетает дерзость и женственность, идеально подходит к шортам, юбкам и даже платьям. Жена Григория Решетника Кристина и звезда шоу "Холостяк" Саша Погорелова показали, как его стильно носить в повседневной жизни.

Какой "лук" выбрала Кристина Решетник

Джинсовый корсет

Центральным элементом образа является джинсовый корсет с глубоким вырезом и молнией спереди. Он имеет приталенный покрой, который подчеркивает стройную фигуру. Наличие накладных карманов-"обманок" придает ему интересный акцент.

Низ

Джинсовый корсет скомбинирован с короткими белыми шортами. Это идеальное сочетание для жаркого дня.

Кристина Решетник показала модный лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Обувь

Стильный лук дополняют белые кеды - это комфортный вариант, идеальный для длительных прогулок.

Аксессуары:

сумка: белая сумка крос-боди на широком ремешке. Сумка имеет четкие линии и металлическую фурнитуру с логотипом CD, что свидетельствует о ее принадлежности к бренду Dior. Она придает образу элегантности;

очки: черные очки "кошачий глаз" придают образу загадочности, а также защищают от солнца;

украшения: на руке снова видны часы и браслет. Серьги в ушах незаметны, что соответствует общему непринужденному стилю.

Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Этот образ является отличным примером летнего кежуал-шик стиля. Он сочетает в себе комфорт и элегантность, идеально подходя для прогулок по парку или городу в солнечный день.

Джинсовый корсет является универсальным элементом, который можно адаптировать для разных случаев, изменяя только низ и аксессуары. В общем, образ выглядит свежо, современно и очень фотогенично.

Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Какой "лук" выбрала звезда "Холостяка" Погорелова

В этом образе с джинсовым корсетом упор делается на контрасте текстур и стилей, создавая очень женственный и элегантный вид.

Джинсовый корсет

Саша Погорелова выбрала такой же корсет из денима светлого оттенка. Он снова выступает ключевым элементом, придавая образу нотку современности.

Юбка

Главное отличие этого образа - длинная юбка миди из кружева с цветочным узором на светлой подкладке. Кружево придает образу романтичности, легкости и утонченности, создавая интересный контраст с джинсовым верхом.

Обувь

Образ дополняют элегантные туфли-лодочки на каблуке светло-голубого цвета. Эта обувь подчеркивает изящество образа и делает его более официальным, чем предыдущий варианты с кроссовками.

Аксессуары

Украшения: на шее видны нежные бусы или цепочка с подвеской, придающая элегантности. На руке также браслет и кольцо, которые гармонично дополняют образ, не перегружая его.

Прическа

Распущенные, несколько волнистые волосы придают естественности и женственности.

Макияж

Естественный, подчеркивает черты лица, что соответствует общему элегантному, но не перегруженному стилю.

Александра Погорелова (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Этот образ является отличным примером того, как джинсовый элемент можно интегрировать в более изысканный и романтичный стиль. Сочетание грубого денима с нежным кружевом создает динамичный и интересный контраст.

Образ выглядит очень женственно, элегантно и в то же время современно. Он идеально подойдет для летних вечеринок, торжественных событий на свежем воздухе, свиданий или других случаев, где нужен нарядный, но не слишком формальный вид.

Звезда "Холостяка" показала модный лук (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)