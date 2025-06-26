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Джейк Пол - Чавес-младший: когда и где смотреть бой, прогноз экспертов

Анахайм, Четверг 26 июня 2025 15:12
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Джейк Пол - Чавес-младший: когда и где смотреть бой, прогноз экспертов Фото: Скандальный блогер и бывший чемпион встретятся на ринге (DAZN)
Автор: Андрей Костенко

Скандальный американский блогер и боксер Джейк Пол возвращается на ринг после победы над Майком Тайсоном. 28 июня в американском Анахайме он встретится с экс-чемпион мира в среднем весе - мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN Boxing.

Кто такой Чавес-младший

39-летний мексиканский боксер, сын легендарного чемпиона Хулио Сезара Чавеса. Выступает на профессиональном ринге с 2003 года. Неоднократно оказывался в центре скандалов.

В 2011 году он получил титул WBC в среднем весе, победив Себастьяна Збика в крайне спорном поединке. Позже одержал еще одну неоднозначную победу над Марко Антонио Рубио.

В 2012 году Чавес уступил титул аргентинцу Серхио Мартинесу. Позже, из-за трудностей со сгонкой веса он начал выступать в высших весовых категориях.

Самым громким боем в дальнейшей карьере стал поединок с Канело Альваресом в 2017 году. Хотя Чавес продержался все 12 раундов, бой оказался односторонним и завершился его безоговорочным поражением.

В июне 2021 года он уступил бразильцу Андерсону Силве, которому на момент боя было 40 лет. Затем была лишь непоказательная победа над бывшим бойцом UFC Юрайей Холлом в рамках андеркарда шоу Джейк Пол - Майк Перри (июль 2024-го).

Карьеру боксера неоднократно омрачали проблемы с лишним весом, недопуск к боям из-за проваленных допинг-тестов или уклонения от допинг-контроля, а также обвинения в употреблении наркотиков и алкоголя. Постоянные попытки "перезапустить" карьеру не приносили долговременного успеха.

Кто такой Джейк Пол

28-летний американский блогер и актер. Боксерские бои начал проводить с 2020 года. В его списке 12 поединков, в 11-ти из которых он победил (7 раз досрочно) и однажды уступил.

Сначала среди соперников были такие же блогеры, как и он, бывший баскетболист Нейт Робинсон, ветераны бокса и смешанных единоборств.

Единственное поражение Пол потерпел от Томми Фьюри - сводного младшего брата Тайсона Фьюри. Британца объявили победителем разделенным решением судей.

В двух своих последних поединках Пол одолел бывшего бойца UFC Майка Перри (июль 2024 года), отправив того в нокаут в шестом раунде. И легендарного чемпиона мира Майка Тайсона (ноябрь 2024-го). В поединке с 58-летней легендой бокса Пол одержал победу единогласным решением судей.

Что говорят легенды

Из-за "специфики" будущих соперников, многие эксперты считают бой Пол - Чавес-младший больше шоу, чем спортивным событием.

"Это просто коммерческое шоу, где бывший боксер "продает" свое имя Джейку Полу. Вряд ли там будет что-то интересное. Хотелось бы, чтобы Хулио побил этого парня, но, думаю, победу отдадут Полу", - сказал в комментарии The Ring экс-чемпион мира Марко Антонио Баррера.

В то же время другой легендарный экс-чемпион мира Оскар Де Ла Хойя также в интервью The Ring отметил, что этот бой станет самым большим вызовом в карьере Пола. Однако он верит в досрочную победу американского блогера-боксера.

"Я считаю, что это - первое настоящее испытание для Джейка Пола, первый настоящий боксер, с которым он сойдется на ринге. Чавес - бывший чемпион мира, его не смог нокаутировать даже Канело. Я ставлю не то, что Пол нокаутирует Чавеса - и это будет большой шаг к чемпионскому поясу, о котором он мечтает".

Кто фаворит поединка

Букмекеры считают явным фаворитом предстоящего противостояния Пола: коэффициенты на его победу - 1,13-1,18. Тогда как на успех Чавеса - 5,70-5.75.

Пол, вероятно, будет использовать скорость и давление, чтобы завершить бой досрочно. Чавес может попытаться затянуть поединок в поздние раунды, надеясь на ошибки соперника или свою выносливость.

Однако именно физическая форма Чавеса остается ключевым вопросом. Если он не в оптимальной кондиции, Пол будет доминировать. В то же время опыт мексиканца может создать проблемы, если он выдержит ранний натиск.

Большинство экспертов прогнозируют победу Пола нокаутом в 5-7 раунде.

Где смотреть бой в Украине

Противостояние будет транслировать стриминговый сервис DAZN. Начало трансляции ориентировочно - в 03:00 в ночь на 29 июня по Киеву.

Вечер будет транслироваться по системе PPV. Цена в Украине - 830 грн. Но DAZN предлагает и такой вариант: два боксерских шоу со скидкой. Если вместе с этим шоу приобрести просмотр вечера бокса Усик - Дюбуа, общая сумма за две трансляции составит 1 453 грн.

Ранее сообщили, что Усик обошел Льюиса в знаковом рейтинге чемпионов.

Также читайте, кого из боксеров Александр Усик выбрал для футбольного матча.

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