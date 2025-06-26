Джейк Пол - Чавес-младший: когда и где смотреть бой, прогноз экспертов
Скандальный американский блогер и боксер Джейк Пол возвращается на ринг после победы над Майком Тайсоном. 28 июня в американском Анахайме он встретится с экс-чемпион мира в среднем весе - мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN Boxing.
Кто такой Чавес-младший
39-летний мексиканский боксер, сын легендарного чемпиона Хулио Сезара Чавеса. Выступает на профессиональном ринге с 2003 года. Неоднократно оказывался в центре скандалов.
В 2011 году он получил титул WBC в среднем весе, победив Себастьяна Збика в крайне спорном поединке. Позже одержал еще одну неоднозначную победу над Марко Антонио Рубио.
В 2012 году Чавес уступил титул аргентинцу Серхио Мартинесу. Позже, из-за трудностей со сгонкой веса он начал выступать в высших весовых категориях.
Самым громким боем в дальнейшей карьере стал поединок с Канело Альваресом в 2017 году. Хотя Чавес продержался все 12 раундов, бой оказался односторонним и завершился его безоговорочным поражением.
В июне 2021 года он уступил бразильцу Андерсону Силве, которому на момент боя было 40 лет. Затем была лишь непоказательная победа над бывшим бойцом UFC Юрайей Холлом в рамках андеркарда шоу Джейк Пол - Майк Перри (июль 2024-го).
Карьеру боксера неоднократно омрачали проблемы с лишним весом, недопуск к боям из-за проваленных допинг-тестов или уклонения от допинг-контроля, а также обвинения в употреблении наркотиков и алкоголя. Постоянные попытки "перезапустить" карьеру не приносили долговременного успеха.
Кто такой Джейк Пол
28-летний американский блогер и актер. Боксерские бои начал проводить с 2020 года. В его списке 12 поединков, в 11-ти из которых он победил (7 раз досрочно) и однажды уступил.
Сначала среди соперников были такие же блогеры, как и он, бывший баскетболист Нейт Робинсон, ветераны бокса и смешанных единоборств.
Единственное поражение Пол потерпел от Томми Фьюри - сводного младшего брата Тайсона Фьюри. Британца объявили победителем разделенным решением судей.
В двух своих последних поединках Пол одолел бывшего бойца UFC Майка Перри (июль 2024 года), отправив того в нокаут в шестом раунде. И легендарного чемпиона мира Майка Тайсона (ноябрь 2024-го). В поединке с 58-летней легендой бокса Пол одержал победу единогласным решением судей.
Что говорят легенды
Из-за "специфики" будущих соперников, многие эксперты считают бой Пол - Чавес-младший больше шоу, чем спортивным событием.
"Это просто коммерческое шоу, где бывший боксер "продает" свое имя Джейку Полу. Вряд ли там будет что-то интересное. Хотелось бы, чтобы Хулио побил этого парня, но, думаю, победу отдадут Полу", - сказал в комментарии The Ring экс-чемпион мира Марко Антонио Баррера.
В то же время другой легендарный экс-чемпион мира Оскар Де Ла Хойя также в интервью The Ring отметил, что этот бой станет самым большим вызовом в карьере Пола. Однако он верит в досрочную победу американского блогера-боксера.
"Я считаю, что это - первое настоящее испытание для Джейка Пола, первый настоящий боксер, с которым он сойдется на ринге. Чавес - бывший чемпион мира, его не смог нокаутировать даже Канело. Я ставлю не то, что Пол нокаутирует Чавеса - и это будет большой шаг к чемпионскому поясу, о котором он мечтает".
Кто фаворит поединка
Букмекеры считают явным фаворитом предстоящего противостояния Пола: коэффициенты на его победу - 1,13-1,18. Тогда как на успех Чавеса - 5,70-5.75.
Пол, вероятно, будет использовать скорость и давление, чтобы завершить бой досрочно. Чавес может попытаться затянуть поединок в поздние раунды, надеясь на ошибки соперника или свою выносливость.
Однако именно физическая форма Чавеса остается ключевым вопросом. Если он не в оптимальной кондиции, Пол будет доминировать. В то же время опыт мексиканца может создать проблемы, если он выдержит ранний натиск.
Большинство экспертов прогнозируют победу Пола нокаутом в 5-7 раунде.
Где смотреть бой в Украине
Противостояние будет транслировать стриминговый сервис DAZN. Начало трансляции ориентировочно - в 03:00 в ночь на 29 июня по Киеву.
Вечер будет транслироваться по системе PPV. Цена в Украине - 830 грн. Но DAZN предлагает и такой вариант: два боксерских шоу со скидкой. Если вместе с этим шоу приобрести просмотр вечера бокса Усик - Дюбуа, общая сумма за две трансляции составит 1 453 грн.
Ранее сообщили, что Усик обошел Льюиса в знаковом рейтинге чемпионов.
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