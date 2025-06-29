Джейк Пол - Хулио Сесар Чавес-младший: кто победил в зрелищном бою

Джейк Пол - Хулио Сесар Чавес-младший: как прошел бой

Пол сразу забрал центр ринга, навязав свой темп и эффективно работая джебом. Благодаря лучшим физическим данным американец уверенно держал соперника на дистанции, тогда как Чавес-младший долго не решался на активные действия, преимущественно прячась за блоком.

Его отец, легендарный боксер Хулио Сезар Чавес-старший, наблюдал за поединком с трибун и требовал от сына большей активности. Однако лишь в середине боя мексиканец попытался перехватить инициативу. На некоторое время ему это удалось, но удержать темп Чавес не смог - снова отступил, уступив Полу в тактической борьбе.

В течение боя мексиканец неоднократно обращался к рефери, жалуясь на удары ниже пояса, однако Пол не обращал на это внимания и продолжал гнуть свою линию. Американец эффективно использовал апперкоты, контратаковал и время от времени работал вторым номером, что лишь подчеркивало его контроль над ходом поединка.

В финальных раундах Чавес несколько оживился и даже выдал мощную минуту в конце девятого раунда. Но для победы этого было недостаточно - чтобы отыграть отставание, мексиканцу нужен был нокаут. Последний раунд Чавес тоже провел активнее, однако Пол действовал осторожно, понимая, что по очкам уверенно впереди.

После 10 раундов все трое судей единодушно отдали победу Полу: 99-91, 98-92, 97-93.

Таким образом, Джейк Пол одержал уже 12-ю победу на профи-ринге.

Как Джейк Пол пришел в профессиональный ринг

Еще несколько лет назад Джейк Пол был известен в основном как скандальный блогер и YouTube-звезда. Однако свою карьеру в боксе он начал в 2018 году, сначала как любитель в матчах против других блогеров.

Впоследствии он перешел в профессиональный спорт и начал регулярно проводить бои против бывших чемпионов ММА и ветеранов.

На счету 28-летнего американца уже несколько громких побед, в частности над Тироном Вудли (бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе) и Нейтом Диасом.

В ноябре 2024 года против Пола вышел в ринг бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Майк Тайсон.

Шоумен сенсационно победил единогласным решением судей. Этот бой стал настоящей сенсацией - зрители увидели эксклюзивное шоу, которое транслировала Netflix, с рекордным охватом в 65 млн просмотров одновременно.

Кто такой Хулио Сесар Чавес-младший

39-летний Хулио Сесар Чавес-младший - сын легендарного мексиканского чемпиона мира Хулио Сесара Чавеса-старшего.

В 2011 году Чавес-младший завоевал титул WBC в среднем весе и некоторое время считался одной из главных надежд мексиканского бокса. Впрочем, из-за проблем с дисциплиной и менеджментом его карьера пошла на спад.

Перед боем с Полом Чавес неоднократно заявлял, что имеет гораздо более высокий класс и легко справится с блогером.

Что дальше

После этого боя Джейк Пол анонсировал, что готов встретиться с более сильными соперниками - среди вероятных претендентов называют даже действующих боксеров из топ-30 рейтинга WBC.

Пол хочет "доказать всем, что не просто YouTube-боксер" и уверяет, что "пришел в профессиональный бокс надолго".

К слову, одним из потенциальных соперников Джейка называют украинского боксера Александра Усика, который после поединка с Даниэлем Дюбуа 19 июля может провести еще один бой и завершить профессиональную карьеру боксера.