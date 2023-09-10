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Источник ресурсов. В Китае замахнулись на освоение космоса до 2100 года

Фото: в Китае замахнулись на освоение космоса до 2100 года (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Китае представили четырехэтапную дорожную карту использования космических ресурсов на период до 2100 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space News.

Разработкой инициативы Tiangong Kaiwu занимались Китайская академия космических исследований и Китайская академия наук.

Сообщается, что план предполагает разработку стратегических минеральных ресурсов, добычу водяного льда в качестве топлива, а также создание транспортных узлов в космосе.

Проект пока не одобрен правительством Китая, но отражает интерес страны к долгосрочным перспективам исследования и использования космоса. В рамках этого проекта предусмотрено создание объектов по разработке ресурсов водяного льда на Луне. Согласно представленному проекту, вода с Луны может разделяться на водород и кислород, и использоваться в качестве топлива для космических экспедиций на астероиды, Марс и спутники Юпитера.

Предполагается, что для обеспечения проекта будут созданы цепочки поставок с использованием гравитационно сбалансированных узлов, таких как точка Лагранжа Земля-Луна 1, Солнце-Земля L1 и L2, Церера и Солнце-Юпитер L1.

Для реализации плана Tiangong Kaiwu понадобится масштабная ресурсная инфраструктура, включающая транспортные маршруты, а также пункты добычи и переработки полезных ископаемых. Ключевая цель плана – развитие коммерческих возможностей добычи и использования космических ресурсов.

На сегодняшний день предложение остается на уровне концепции и не включает проработку бюджетов, юридических вопросов и пр.

Космические программы Китая

Киатй активно занимается развитием космических разработок, и регулярно производит пуски ракет.

Ранее сообщалось, что в начале июля с космодрома Цзюцюань успешно осуществили запуск в космос нового тестового спутника, и он вышел на запланированную орбиту.

Вскоре в Китае во второй раз запустили в космос твердотопливную ракету-носитель "Лицзянь-1", которая вывела на орбиту 26 экспериментальных спутников. Они будут использоваться для коммерческих информационных услуг дистанционного зондирования Земли и проверки технологий.

В июле в Китае завершили комплексные испытания водородно-кислородного двигателя для космических кораблей, разработанного в рамках программы по глубокому исследованию космоса.

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