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В Джанкое паника, оккупанты доставляют живую силу по новому маршруту: детали от партизан

Крым, Пятница 08 декабря 2023 08:37
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В Джанкое паника, оккупанты доставляют живую силу по новому маршруту: детали от партизан Фото: в Джанкое паника, оккупанты доставляют живую силу по новому маршруту (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия усилила меры безопасности в Джанкое (Крым), который стал хабом сосредоточения живой силы и техники врага. В частности, новых оккупантов доставляют по непривычному маршруту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Наши агенты смогли узнать новый маршрут транспортировки живой силы ВС РФ в Джанкое", - говорится в сообщении.

По словам партизан, военные прибывают на вокзал автотранспортом и на поездах.

"Но после недавних ударов и больших потерь личного состава, командование оккупантов дали приказ уже не использовать аэродром и военный городок возле него для передержки солдат. Их везут в Калиновку", - рассказали в "Атеш".

Также, по данным партизан, огромное количество военной полиции и сотрудников ФСБ ищут корректировщиков.

"Подняли большую панику, но все безрезультатно", - добавляют они.

Ситуация в Джанкое

Напомним, в ночь на пятницу, 24 ноября, в этом городе на севере временно оккупированного Крыма раздались громкие звуки взрывов. В сети писали о как минимум 7 мощных взрывов в районе Джанкоя. Позже партизаны заявили, что в Джанкое были поражены воинские части российских захватчиков, а также ПВО, РЛС и личный состав интервентов.

До этого сообщалось, что у российских оккупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксированы несколько случаев их исчезновения именно в Джанкое. По этой причине в конце октября в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава оккупантов.

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