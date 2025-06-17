Дюплантис отреагировал на достижение 12-летнего украинца, превзошедшего его рекорд: видео показала Магучих

Какой рекорд покорил юный украинец

На юношеском чемпионате Украины по легкой атлетике, проходившем во Львове, Строгалев взлетел над планкой в 4,00 метра. Он превзошел результат Дюплантиса, который в 2012 году в таком же возрасте прыгнул "всего" на 3,97 м. Таким образом юный украинец установил неофициальный мировой рекорд среди 12-летних.

Что сказал Дюплантис

Легендарный шведский прыгун, которому видео показала Ярослава Магучих, заявил, что очень рад за юного спортсмена. Также он выразил надежду, что в будущем посоревнуется с Матвеем на больших стартах.

"Это чрезвычайно. Ярослава Магучих показала мне видео. Был очень рад это увидеть. Я был таким же молодым, жаждущим стать лучшим в мире. Хотел быть лучшим и бить извечные рекорды. И он такой же, даже немного лучше. Надеюсь, что он будет прогрессировать. И, возможно, если я буду долго прыгать, мы сможем посоревноваться с ним", - заявил 25-летний спортсмен в комментарии "Суспільному" после этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Кто такой Матвей Строгалев

Юный рекордсмен - выходец из славной спортивной семьи. Его мать - Анжела Балахонова, серебряный призер чемпионата мира-1999 и чемпионка Европы. Отец - Вадим Строгалев, финалист чемпионатов мира и участник Олимпиады-2004, ныне работает тренером.

Старший брат Матвея - Никита Строгалев - также выступает в прыжках с шестом и является финалистом юниорского чемпионата мира.