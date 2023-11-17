Спасибо за движение вперед. Зеленский о ВСУ на левом берегу Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский отметил успехи украинских Сил обороны на левобережье Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
"Левобережье Херсонской области. Наши воины. Спасибо за вашу силу, за движение вперед! Слава каждому и каждой, кто возвращает Украине свободу и справедливость!" - сказал он.
17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра Херсонской области, который до сих пор остается захваченным Россией с февраля 2022 года. Благодаря чему ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах. Позже в Генштабе отметили, что одна из основных задач этих операций - необходимость оттеснить российских оккупантов подальше от правого берега Днепра, чтобы обезопасить гражданских от постоянных вражеских обстрелов.
В свою очередь, в разведке отметили, что закрепление Сил обороны Украины на позициях на левобережье Херсонской области может заставить российских оккупантов на этом направлении попытаться провести определенную перегруппировку. Напомним, что 13 ноября в Минобороны РФ уже заявляли о перегруппировке войск в Херсонской области.
Добавим, что ситуация с обстрелами правобережья Херсонской области в последние месяцы достаточно тяжелая. Несмотря на то, что количество атак из-за погоды явно уменьшилось, удары стали более массированными. Только за последние сутки в Херсонской области 6 человек погибли, 10 ранены. Вопрос с обстрелами Херсона сейчас стоит настолько остро, что на недавней Ставке под руководством президента Украины Владимира Зеленского были приняты конкретные решения по защите Херсона.
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