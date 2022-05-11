Двома російськими ракетами обстріляний Воронеж у Шосткинському районі Сумської області

В результаті ракетного удару по житлових будинках селища міського типу Воронеж Сумської області істотно пошкоджені кілька житлових будинків і будівель. На щастя, обійшлося без жертв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Відомо, що причиною серйозних руйнувань в смт стали дві ракети, випущені по території Шосткинського району російським літаком.
Нагадаємо, прикордонні райони України періодично піддаються обстрілу з території Росії. Сьогодні голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про декілька вибухів на території області.
Також повідомлялося, що увечері 10 травня російські війська обстріляли межують з Росією райони Сумської та Чернігівської області. Противник використовував авіацію і міномети.
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