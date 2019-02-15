Двох затриманих у Казахстані українців депортували

Ідеться про українців Волошину та Явтушенка

Двух украинцев, задержанных ранее в Казахстане, которые работали наблюдателями официальной правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека (Comitato Italiano Helsink), сегодня ночью, 15 февраля, депортировали. Об этом заявила медиаэксперт по безопасности журналистов Института массовой информации Ирина Земляна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

Речь идет об украинцах Людмиле Волошиной и Валерии Явтушенко.

"Ночью без свидетелей и допусков адвокатов провели суды. И сейчас они летят в Киев в самолете. Телефоны выдали непосредственно при посадке. Депортация", -отметила Земляна.

О задержании украинцев стало известно вчера, 14 февраля. Представительница ИМИ предположила, что вероятной причиной задержания украинцев могло стать то, что недавно судья в Казахстане вынес оправдательный приговор по одному из политических дел, после этого его начали преследовать. А украинским наблюдателям удалось пообщаться с этим судьей.

Также РБК-Украина писало, что в отношении правозащитницы Людмилы Волошиной был составлен административный протокол.

Кроме того, сообщалось, что в оккупированном РФ Крыму сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали адвоката Эмиля Курбединова, который защищает украинских военнопленных моряков.