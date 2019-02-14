У Казахстані затримали правозахисницю з України

Фото: Людмила Волошина (facebook.com/voloshinaluda)

Стосовно українки складено адміністративний протокол

У Казахстані затримали українську правозахисницю Людмилу Волошину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міжнародної моніторингової місії з прав людини.

Повідомляється, що 14 лютого близько 17:15 (13:15 за Києвом) затримали українку Волошину. Вона знаходиться в Астані з Міжнародної моніторингової місією від Італійської федерації з прав людини.

В номер готелю "Комфорт" Волошиної увірвалися невідомі, які представилися працівниками міграційної поліції, але не надали відповідні документи.

Представники місії її затримання пов'язують зі справою казахського судді Маліка Кенжалієва. Суддя розповів Волошиній про те, що його звільнили з посади і тиснуть на нього через вирок, який був незручний для влади Казахстану.

За даними місцевого видання Nur.kz, в Міграційній службі міста Астани повідомили, що "в соціальних мережах поширилася недостовірна інформація про затримання в Астані спостерігача від міжнародної правозахисної організації Волошиної Людмили, в деяких постах стверджується про її викрадення невідомими особами".

"В дійсності, в ході проведеного в місті Астані з 11 по 15 лютого ОПМ "Мігрант-қала" було виявлено, що громадянка України Волошина Людмила, яка прибула в Республіку Казахстан з приватним візитом, здійснювала діяльність, не відповідну мету в'їзду. Тим самим, порушила вимоги статті 517 Кпап РК", - йдеться в повідомленні департаменту поліції країни.

Щодо правозахисниці складено адміністративний протокол.

Нагадаємо, в окупованому РФ Криму співробітники російського Центру з протидії екстремізму затримали адвоката Еміля Курбедінова, який захищає українських військовополонених моряків.