Двох тисяч не вистачить. Названа вартість святкового столу у Києві на Новий рік

На світкування Нового року 2022 у Києві одній сім'ї знадобиться більше двох тисяч гривень. У порівнянні з минулим роком вартість новорічного столу у столиці зросла на 10,8%.

Так, науковці підрахували, що на стіл без делікатесів у Києві сім’я з 4 осіб витратить 2123,59 гривень, а ось з делікатесами новорічний стіл коштуватиме 2673,59 гривень.

А ось у середньому по Україні вартість бюджетного новорічного столу 2022 року одній родині обійдеться у 1844,74 гривень, а з делікатесами підвищиться до 2324,74 гривень.

У меню увійшли є традиційні новорічні страви: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої. З делікатесів враховували червону ікру та червону рибу.

Зокрема, салат "Олів'є" коштуватиме близько 200 гривень, "Оселедець під шубою" - трохи більше 120 гривень, 2,5 кг м’ясних продуктів обійдуться майже у 450 гривень, фрукти - трохи більше 100 гривень, а делікатеси - майже 500 гривень.