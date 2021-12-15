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Двох тисяч не вистачить. Названа вартість святкового столу у Києві на Новий рік

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Київ, Середа 15 грудня 2021 06:30
Двох тисяч не вистачить. Названа вартість святкового столу у Києві на Новий рік Фото: новорічний стіл у Києві подорожчав майже на 11% (freepik.com)
Автор: Ирина Гамерская

На світкування Нового року 2022 у Києві одній сім'ї знадобиться більше двох тисяч гривень. У порівнянні з минулим роком вартість новорічного столу у столиці зросла на 10,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національнии науковий центр "Інститут аграрної економіки".

Так, науковці підрахували, що на стіл без делікатесів у Києві сім’я з 4 осіб витратить 2123,59 гривень, а ось з делікатесами новорічний стіл коштуватиме 2673,59 гривень.

А ось у середньому по Україні вартість бюджетного новорічного столу 2022 року одній родині обійдеться у 1844,74 гривень, а з делікатесами підвищиться до 2324,74 гривень.

У меню увійшли є традиційні новорічні страви: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої. З делікатесів враховували червону ікру та червону рибу.

Зокрема, салат "Олів'є" коштуватиме близько 200 гривень, "Оселедець під шубою" - трохи більше 120 гривень, 2,5 кг м’ясних продуктів обійдуться майже у 450 гривень, фрукти - трохи більше 100 гривень, а делікатеси - майже 500 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві до 31 грудня працюватимуть новорічні ярмарки з продажу ялинок. Вартість одного дерева становитиме від 150 до 500 гривень.

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