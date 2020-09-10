Двох співробітників СБУ підозрюють у розголошенні держтаємниці

Фото: табличка на будівлі СБУ (РБК-Україна)

Двом співробітникам Служби безпеки України повідомили про підозру за фактом розголошення державної таємниці за грошову винагороду. У разі доведення вини їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

За даними слідства, підозрювані, маючи допуск і доступ до державної таємниці, за грошову винагороду повідомляли третім особам відомості СБУ щодо об'єктів оперативних підрозділів. У тому числі вони передавали інформацію про наявність контррозвідувальних і оперативно-розшукових справ.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з ч.2 ст.28 ч.1 ст.328 КК України. Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила на розголошенні держтаємниці генерального директора одного з держпідприємств концерну "Укроборонпром".

Також РБК-Україна писало, що Міністерство оборони презентувало зміни до закону про державну таємницю.