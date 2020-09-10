Двух сотрудников СБУ подозревают в разглашении гостайны

Фото: табличка на здании СБУ (РБК-Украина)

Двум сотрудникам Службы безопасности Украины сообщили о подозрении по факту разглашения государственной тайны за денежное вознаграждение. В случае доказательства вины им грозит от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По данным следствия, подозреваемые, имея допуск и доступ к государственной тайне, за денежное вознаграждение сообщали третьим лицам сведения СБУ об объектах оперативных подразделений. В том числе они передавали информацию о наличии контрразведывательных и оперативно-розыскных дел.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.28 ч.1 ст.328 УК Украины. Досудебное расследование осуществляется следователями Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Напомним, ранее СБУ разоблачила в разглашении гостайны генерального директора одного из госпредприятий концерна "Укроборонпром".

Также РБК-Украина писало, что Министерство обороны презентовало изменения к закону о государственной тайне.