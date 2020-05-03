В двух областях Украины за сутки нет новых случаев COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При это во всех других областях зафиксировано 502 новых случая

В двух областях Украины за сутки не зафиксировали новых случаев коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные РНБО.

Так, не выявлено новых случаев в Донецкой и Луганской областях. Стоит отметить, что в Луганской, Черниговской и Донецкой областях наименьшее число инфицированных в сравнении с другими регионами Украины.

В Донецкой области за все время пандемии зафиксировано 70 случаев COVID-19 и один летальный случай.

В Луганской области за тот же временной промежуток подтвердили 37 случаев и ни одного летального исхода.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве число новых случаев COVID-19 за сутки сократилось более чем вдвое, но при этом в столице уже 1511 подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Больше только в Черновицкой области.

Напомним, общее число зараженных в Украине, по состоянию на утро, 3 мая, составило 11 913 человек. За сутки подтвердили 502 новых случая. При этом 9 человек умерли.

Кроме этого, министр здравоохранения Максим Степанов считает, что ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать ослабление карантинных ограничений после 11 мая. По его словам, карантин помог избежать пика заболеваемости коронавирусом.