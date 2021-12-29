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У двох областях погіршилась ситуація з коронавірусом. Повернулась "помаранчева" зона

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Чернігів, Середа 29 грудня 2021 08:38
У двох областях погіршилась ситуація з коронавірусом. Повернулась "помаранчева" зона Фото: в Україні погіршилась ситуація з коронавірусом у двох областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Ситуація з коронавірусом погіршилась у Донецькій та Чернігівській областях. Вони перейшли в "помаранчеву" зону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

Так, 22 області перебувають в "жовтій" зоні карантину. В цій же зоні перебуває і Київ.

В "червоній" зоні сьогодні:

  • Волинська;
  • Запорізька області.

Втім, з 30 грудня вони виходять з цієї зони.

Ситуація з коронавірусом погіршилась у двох областях - Донецькій та Чернігівській. Там погіршився показник виявлення нових випадків. Вони перейшли в "помаранчеву" зону.

У двох областях погіршилась ситуація з коронавірусом. Повернулась &quot;помаранчева&quot; зона

Нагадаємо, Волинська та Запорізька області виходять з "червоної" зони карантину.

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