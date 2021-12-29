У двох областях погіршилась ситуація з коронавірусом. Повернулась "помаранчева" зона
Фото: в Україні погіршилась ситуація з коронавірусом у двох областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Ситуація з коронавірусом погіршилась у Донецькій та Чернігівській областях. Вони перейшли в "помаранчеву" зону.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
Так, 22 області перебувають в "жовтій" зоні карантину. В цій же зоні перебуває і Київ.
В "червоній" зоні сьогодні:
- Волинська;
- Запорізька області.
Втім, з 30 грудня вони виходять з цієї зони.
Ситуація з коронавірусом погіршилась у двох областях - Донецькій та Чернігівській. Там погіршився показник виявлення нових випадків. Вони перейшли в "помаранчеву" зону.