У двох областях погіршилась ситуація з коронавірусом. Повернулась "помаранчева" зона

Ситуація з коронавірусом погіршилась у Донецькій та Чернігівській областях. Вони перейшли в "помаранчеву" зону.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт МОЗ .

Так, 22 області перебувають в "жовтій" зоні карантину. В цій же зоні перебуває і Київ.

В "червоній" зоні сьогодні:

Волинська;

Запорізька області.

Втім, з 30 грудня вони виходять з цієї зони.

Ситуація з коронавірусом погіршилась у двох областях - Донецькій та Чернігівській. Там погіршився показник виявлення нових випадків. Вони перейшли в "помаранчеву" зону.