В двух областях ухудшилась ситуация с коронавирусом. Вернулась "оранжевая" зона

Ситуация с коронавирусом ухудшилась в Донецкой и Черниговской областях. Они перешли в "оранжевую" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Минздрава .

Так, 22 области находятся в "желтой" зоне карантина. В этой же зоне находится и Киев.

В "красной" зоне сегодня:

Волынская;

Запорожская области.

Однако, с 30 декабря они выходят из этой зоны.

Ситуация с коронавирусом ухудшилась в двух областях - Донецкой и Черниговской. Там ухудшился показатель выявления новых случаев. Они перешли в "оранжевую" зону.