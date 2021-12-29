В двух областях ухудшилась ситуация с коронавирусом. Вернулась "оранжевая" зона
Фото: в Украине ухудшилась ситуация с коронавирусом в двух областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Ситуация с коронавирусом ухудшилась в Донецкой и Черниговской областях. Они перешли в "оранжевую" зону.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
Так, 22 области находятся в "желтой" зоне карантина. В этой же зоне находится и Киев.
В "красной" зоне сегодня:
- Волынская;
- Запорожская области.
Однако, с 30 декабря они выходят из этой зоны.
Ситуация с коронавирусом ухудшилась в двух областях - Донецкой и Черниговской. Там ухудшился показатель выявления новых случаев. Они перешли в "оранжевую" зону.