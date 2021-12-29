ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В двух областях ухудшилась ситуация с коронавирусом. Вернулась "оранжевая" зона

Новина українською →
Чернигов, Среда 29 декабря 2021 08:38
В двух областях ухудшилась ситуация с коронавирусом. Вернулась "оранжевая" зона Фото: в Украине ухудшилась ситуация с коронавирусом в двух областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Ситуация с коронавирусом ухудшилась в Донецкой и Черниговской областях. Они перешли в "оранжевую" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

Так, 22 области находятся в "желтой" зоне карантина. В этой же зоне находится и Киев.

В "красной" зоне сегодня:

  • Волынская;
  • Запорожская области.

Однако, с 30 декабря они выходят из этой зоны.

Ситуация с коронавирусом ухудшилась в двух областях - Донецкой и Черниговской. Там ухудшился показатель выявления новых случаев. Они перешли в "оранжевую" зону.

В двух областях ухудшилась ситуация с коронавирусом. Вернулась &quot;оранжевая&quot; зона

Напомним, Волынская и Запорожская области выходят из "красной" зоны карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин
NEWS
Резкий рост. В Украине более 5 тысяч случаев COVID и 307 смертей за сутки
Резкий рост. В Украине более 5 тысяч случаев COVID и 307 смертей за сутки
DAILY
Забег на второй круг. Как Зеленский хочет удержать контроль над Радой
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Забег на второй круг. Как Зеленский хочет удержать контроль над Радой