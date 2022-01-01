Вже дві області мають COVID-показник "зеленого" рівня епіднебезпеки
Фото: в Україні дві області мають COVID-показник "зеленого" рівня епіднебезпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Рівень захворюваності на COVID-19 повністю стабілізувався у Дніпропетровській та Херсонській областях. Цей рівень відповідає зеленому рівню епіднебезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
У Дніпропетровській області показник щодо поширення коронавірусу - рівень захворювання - відповідає "зеленому" рівню.
А в Херсонській області всі COVID-показники відповідають "зеленій" зоні. Втім, як пояснили в Київській школі економіки, один регіон не може перейти в цю зону, всі області мають мати такі показники.
Тобто перехід в "зелену" зону можливий лише за умови переходу туди всіх регіонів.