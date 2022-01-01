Уже в двух областях COVID-показатель соответствует "зеленому" уровню эпидопасности

В Днепропетровской области показатель по распространению коронавируса - уровень заболевания - соответствует "зеленому" уровню.

А в Херсонской области все COVID-показатели соответствуют "зеленой" зоне. Впрочем, как объяснили в Киевской школе экономики, один регион не может перейти в эту зону, все области должны иметь такие показатели.

То есть переход в "зеленую" зону возможен лишь при условии перехода туда всех регионов.