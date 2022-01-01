Уже в двух областях COVID-показатель соответствует "зеленому" уровню эпидопасности
Фото: в Украине две области имеют COVID-показатель "зеленого" уровня эпидопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Уровень заболеваемости COVID-19 полностью стабилизировался в Днепропетровской и Херсонской областях. Этот уровень соответствует зеленому уровню эпидопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В Днепропетровской области показатель по распространению коронавируса - уровень заболевания - соответствует "зеленому" уровню.
А в Херсонской области все COVID-показатели соответствуют "зеленой" зоне. Впрочем, как объяснили в Киевской школе экономики, один регион не может перейти в эту зону, все области должны иметь такие показатели.
То есть переход в "зеленую" зону возможен лишь при условии перехода туда всех регионов.