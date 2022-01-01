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Уже в двух областях COVID-показатель соответствует "зеленому" уровню эпидопасности

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Днепропетровская область, Суббота 01 января 2022 10:40
Уже в двух областях COVID-показатель соответствует "зеленому" уровню эпидопасности Фото: в Украине две области имеют COVID-показатель "зеленого" уровня эпидопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Уровень заболеваемости COVID-19 полностью стабилизировался в Днепропетровской и Херсонской областях. Этот уровень соответствует зеленому уровню эпидопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Днепропетровской области показатель по распространению коронавируса - уровень заболевания - соответствует "зеленому" уровню.

А в Херсонской области все COVID-показатели соответствуют "зеленой" зоне. Впрочем, как объяснили в Киевской школе экономики, один регион не может перейти в эту зону, все области должны иметь такие показатели.

То есть переход в "зеленую" зону возможен лишь при условии перехода туда всех регионов.

Уже в двух областях COVID-показатель соответствует &quot;зеленому&quot; уровню эпидопасности

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