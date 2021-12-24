У двох "червоних" областях майже стабілізувались COVID-показники
Фото: у двох "червоних" областях стабілізувались COVID-показники (Віталій Носач, РБК-Україна)
Найближчим часом всі області України можуть перейти в "жовту" зону. У двох "червоних" областях майже стабілізувались показники поширення COVID.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
"Червона" зона
Тільки дві області залишились у цій зоні: Волинська та Запорізька. Втім, як повідомив у коментарі РБК-Україна, голова МОЗ Віктор Ляшко, ці області можуть скоро покинути цю зону.
"Жовта" зона
Зараз майже вся країна в цій зоні. В неї входять Київ та такі області:
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька,
- Донецька,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Закарпатська,
- Одеська,
- Київська,
- Житомирська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Чернігівська,
- Черкаська.