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У двох "червоних" областях майже стабілізувались COVID-показники

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 09:54
У двох "червоних" областях майже стабілізувались COVID-показники Фото: у двох "червоних" областях стабілізувались COVID-показники (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Найближчим часом всі області України можуть перейти в "жовту" зону. У двох "червоних" областях майже стабілізувались показники поширення COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

"Червона" зона

Тільки дві області залишились у цій зоні: Волинська та Запорізька. Втім, як повідомив у коментарі РБК-Україна, голова МОЗ Віктор Ляшко, ці області можуть скоро покинути цю зону.

"Жовта" зона

Зараз майже вся країна в цій зоні. В неї входять Київ та такі області:

  1. Дніпропетровська,
  2. Івано-Франківська,
  3. Кіровоградська,
  4. Луганська,
  5. Львівська,
  6. Полтавська,
  7. Рівненська,
  8. Тернопільська,
  9. Харківська,
  10. Херсонська.
  11. Чернівецька,
  12. Донецька,
  13. Вінницька,
  14. Хмельницька,
  15. Закарпатська,
  16. Одеська,
  17. Київська,
  18. Житомирська,
  19. Сумська,
  20. Миколаївська,
  21. Чернігівська,
  22. Черкаська.
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