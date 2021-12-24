У двох "червоних" областях майже стабілізувались COVID-показники

Найближчим часом всі області України можуть перейти в "жовту" зону. У двох "червоних" областях майже стабілізувались показники поширення COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт МОЗ .

"Червона" зона

Тільки дві області залишились у цій зоні: Волинська та Запорізька. Втім, як повідомив у коментарі РБК-Україна, голова МОЗ Віктор Ляшко, ці області можуть скоро покинути цю зону.

"Жовта" зона

Зараз майже вся країна в цій зоні. В неї входять Київ та такі області: