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В двух "красных" областях почти стабилизировались COVID-показатели

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 09:54
В двух "красных" областях почти стабилизировались COVID-показатели Фото: в двух "красных" областях стабилизировались COVID-показатели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В ближайшее время все области Украины могут перейти в "желтую" зону. В двух "красных" областях почти стабилизировались показатели распространения COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

"Красная" зона

Только две области остались в этой зоне: Волынская и Запорожская. Впрочем, как сообщил в комментарии РБК-Украина глава Минздрава Виктор Ляшко, эти области могут скоро покинуть эту зону.

"Желтая" зона

Сейчас почти вся страна в этой зоне. В нее входят Киев и такие области:

  1. Днепропетровская,
  2. Ивано-Франковская,
  3. Кировоградская,
  4. Луганская,
  5. Львовская,
  6. Полтавская,
  7. Ровенская,
  8. Тернопольская,
  9. Харьковская,
  10. Херсонская.
  11. Черновицкая,
  12. Донецкая,
  13. Винницкая,
  14. Хмельницкая,
  15. Закарпатская,
  16. Одесская,
  17. Киевская,
  18. Житомирская,
  19. Сумская,
  20. Николаевская,
  21. Черниговская,
  22. Черкасская.
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