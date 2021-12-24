В двух "красных" областях почти стабилизировались COVID-показатели
Фото: в двух "красных" областях стабилизировались COVID-показатели (Виталий Носач, РБК-Украина)
В ближайшее время все области Украины могут перейти в "желтую" зону. В двух "красных" областях почти стабилизировались показатели распространения COVID.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
"Красная" зона
Только две области остались в этой зоне: Волынская и Запорожская. Впрочем, как сообщил в комментарии РБК-Украина глава Минздрава Виктор Ляшко, эти области могут скоро покинуть эту зону.
"Желтая" зона
Сейчас почти вся страна в этой зоне. В нее входят Киев и такие области:
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская,
- Киевская,
- Житомирская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Черниговская,
- Черкасская.