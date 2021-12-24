В двух "красных" областях почти стабилизировались COVID-показатели

В ближайшее время все области Украины могут перейти в "желтую" зону. В двух "красных" областях почти стабилизировались показатели распространения COVID.

"Красная" зона

Только две области остались в этой зоне: Волынская и Запорожская. Впрочем, как сообщил в комментарии РБК-Украина глава Минздрава Виктор Ляшко, эти области могут скоро покинуть эту зону.

"Желтая" зона

Сейчас почти вся страна в этой зоне. В нее входят Киев и такие области: