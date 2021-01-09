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У двох містах Китаю знову ввели жорсткий карантин через COVID

Автор: РБК-Україна

Влада Китаю ввела у двох містах на південь від Пекіна, більш жорсткий карантин. Зокрема, мешканців закликали залишатися вдома протягом семи днів.

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Про це повідомляє Associated Press.

В міста Шицзячжуан і Сінтай обмежили кількість людей, які можуть відвідувати громади і села, а також заборонили зборів.

Влада провінції Хебей повідомила про 14 підтверджених випадків коронавірусу за останню добу, в результаті чого загальне число випадків триваючого спалаху сягнуло 137.

Крім того, тепер влада Пекіна вимагає від працівників з провінції Хебей надавати підтвердження працевлаштування в столиці і негативний тест на коронавірус при в'їзді в місто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчим часом група експертів ВООЗ з десяти людина повинна прибути в Китай для дослідження походження коронавірусу. При цьому візит планується на тлі розмов про можливе приховування, змові або обман з боку Китаю щодо походження COVID-19.

Крім того, в США звинувачували ВООЗ в наданні достатньої кількості інформації про місії в Китай для з'ясування походження коронавірусу.

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