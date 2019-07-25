Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" вивезли з СІЗО Ростовської області

Двох фігурантів другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Іззета Абдуллаєва і Аліма Карімова кілька днів тому вивезли з СІЗО міста Шахти Ростовської області в невідомому напрямку. Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов, пишуть "Крим.Реалії".

За словами адвоката, їх мають перевезти у СІЗО Сімферополя транзитом через російський Ростов-на-Дону.

"Сьогодні я відвідав Тофіка Абдулгазиева. Почуває він себе добре, якихось особливих скарг немає, передачки доходять. Єдине, він сказав, що Иззета Абдуллаєва і Аліма Карімова вивезли кілька днів тому з міста Шахти. Куди саме, він не знає. За інформацією від співробітників йому відомо, що днями також мають вивезти і самого Тофіка Абдулгазиева, а також Яшара Муединова. Причину вивозу ніхто пояснити не може, чому їх вивозять і з якою метою - їм не кажуть", - розповів адвокат.

ФСВП по Ростовській області поки не коментували цю інформацію.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд РФ щодо кримських татар мусульман Мамутова Енвера, Абсеитова Зеврі, Абильтарова Рустема Меметова і Ремзі прийняв рішення змінити вирок і пом'якшити Мамутову до 16 років 9 місяців, іншому - до 8 років 9 місяців.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Москві більше 50 кримських татар затримала поліція під час акції протесту під Верховним судом РФ, який розглядав апеляцію по справі членів організації "Хізб ут-Тахрір".