Не більше двох осіб за столом: Кабмін оприлюднив вимоги для кафе

Кабінет міністрів України оприлюднив вимоги для кафе і ресторанів, які можуть відновити свою роботу з 11 травня в рамках карантину. Про це повідомляє РБК-Україна.

Таким чином, послуги громадського харчування можна буде здійснювати:

на відкритих (літніх) майданчиках просто неба за умови забезпечення дотримання відстані не менше 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами;

за столом дозволяється розміщувати не більше двох клієнтів (без урахування дітей у віці до 14 років);

адресна доставка замовлень і замовлення на виклик виконуються за умови, що суб'єкт господарювання, який провадить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно до закону України "Про основні засади та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів";

працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту (включаючи захист особи, очей, рук)

відвідувачі, крім часу прийому їжі, повинні бути в засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторах або захисних масках, у тому числі виготовлених самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів

Нагадаємо, Кабмін опублікував постанову про продовження дії карантинних обмежень в Україні. При цьому уряд вніс певні послаблення, які почнуть діяти з 11 травня.

Після ослаблення карантину відкриють парти і музеї. Зокрема, вже з 11 травня будуть відкриті літні майданчики ресторанів, салонів краси та інших об'єктів.