Двум соратницам Путина объявили подозрение за депортацию детей из Херсона

Двум соратницам российского диктатора Владимира Путина украинская спецслужба объявила подозрение за причастность к депортации детей из Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

О ком идет речь

Служба безопасности задокументировала преступления депутата Госдумы РФ Яны Лантратовой и ее сообщницы Инны Варламовой - жены председателя фракции в Федеральном собрании России Сергея Миронова.

Фигурантки входят в близкое окружение Путина и причастны к депортации украинских детей из временно захваченных регионов нашего государства.

По данным следствия, в период оккупации Херсона злоумышленницы принудительно вывезли в Россию двух несовершеннолетних воспитанников местного дома ребенка.

Детей вывезли в Москву

Правоохранители уточнили, что речь идет о новорожденной девочке и двухлетнем мальчике. Чтобы "осмотреть" детей перед депортацией, Лантратова и Варламова прибыли в областной центр под видом "официального визита" представительниц РФ.

Тогда они наведались в городской детдом, из которого вывезли двух малышей в Москву якобы для оздоровления в российских медучреждениях.

Фото: Злоумышленницы (facebook.com/SecurSerUkraine)

На самом деле расследование установило, что депортированные дети не имели физических недостатков и не нуждались в медицинском вмешательстве.

Что им грозит

После деоккупации Херсона правоохранители провели обыски в доме ребенка, где обнаружили фиктивные документы о вывозе несовершеннолетних в РФ с подписями Лантратовой и Варламовой.

На основании собранных доказательств следователи сообщили обеим фигуранткам о подозрении по факту "нарушения законов и обычаев войны, принудительного индивидуального или массового переселения, или депортации лиц, находящихся под защитой, с оккупированной территории на территорию оккупационного государства, совершенного по предварительному сговору группой лиц".

"Поскольку злоумышленницы находятся на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности", - добавили в СБУ.

Депортация украинских детей

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.

Недавно СМИ сообщали, что российские власти создали специальные методички для учителей, чтобы "перевоспитывать" депортированных детей из Украины. Им желают навязать российскую идентичность.