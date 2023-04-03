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Двух женщин приговорили к пяти годам тюрьмы за проведение "референдума" в Херсонской области

Фото: Двух женщин приговорили к пяти годам тюрьмы за проведение "референдума" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Двое жительниц Херсонской области участвовали в проведении "референдума" во время оккупации РФ. Их задержали и приговорили к 5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Женщины добровольно принимали участие в проведении организованного оккупационными властями так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

С 23 по 27 сентября 2022 года они ходили по домам жителей Чернобаевской общины с "бюллетенями и урной", призывая их участвовать в незаконном голосовании. Они были задержаны во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Белозерском районе Херсонской области.

Суд назначил им наказание - 5 лет лишения свободы. Также женщины лишены права занимать должности в органах государственной власти, заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом сроком на 10 лет с конфискацией части их имущества в пользу государства.

Напомним, что в Херсонской области задержали четырех организаторов псевдореферендума, которые "собирали голоса", а отказывающимся участвовать - угрожали тюрьмой. Им приговорили к пяти годам тюрьмы.

Также сообщалось, что недавно жительница Чернобаевской общины приговорена к пяти годам тюрьмы за проведение "референдума".

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