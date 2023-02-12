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В двух российских областях раздались взрывы: что известно

Фото: в двух областях РФ раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 12 февраля в Курской и Белгородской областях РФ раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.

Так, после полуночи в Новооскольском районе Белгородской области раздался взрыв. Судя по видео, от него даже сработали сигнализации на автомобилях.

Менее чем через час "хлопок" произошел и в российском Курске. В местном паблике пишут, что "возможно над городом что-нибудь сбили". Впрочем, официальной информации нет ни о первом, ни о втором случае.

Напомним, что в Брянской области РФ прогремели очередные взрывы. Из-за якобы атаки беспилотника ранены два оккупанта, в том числе командир.

31 января в Белгородской области были зафиксированы мощные взрывы. Также сообщается о работе системы ПВО.

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