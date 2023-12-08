Под Киевом в двух районах сегодня будут раздаваться взрывы

Сегодня, 8 декабря, в двух районах Киевской области может быть громко. Жителей Бучанского и Вышгородского районов предупредили о мероприятиях по разминированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram .

Жителей двух вышеупомянутых районов попросили сохранять спокойствие и следовать в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

"Сегодня на территории района также производится ликвидация взрывоопасных предметов", - говорится в следующем сообщении .

Кроме того, о возможности громких взрывов предупредили и жителей Вышгородского района.

"Сегодня в Бучанском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении КОВА.

Взрывы в Киеве и области 8 декабря

Напомним, под утро 8 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о запуске крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Стоит отметить, что сегодня в Киеве и Киевской области были слышны взрывы. Сообщалось о работе систем ПВО.



В итоге, силам ПВО удалось сбить все российские ракеты, летевшие на Киев, на подлете в столицу. Враг атаковал с бомбардировщиков впервые с конца сентября.

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