RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом в двух районах сегодня будут раздаваться взрывы

Фото: разминирование в двух районах Киевской области 8 декабря (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сегодня, 8 декабря, в двух районах Киевской области может быть громко. Жителей Бучанского и Вышгородского районов предупредили о мероприятиях по разминированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

"Сегодня в Бучанском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении КОВА.

Кроме того, о возможности громких взрывов предупредили и жителей Вышгородского района.

"Сегодня на территории района также производится ликвидация взрывоопасных предметов", - говорится в следующем сообщении.

Жителей двух вышеупомянутых районов попросили сохранять спокойствие и следовать в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

Взрывы в Киеве и области 8 декабря

Напомним, под утро 8 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о запуске крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Стоит отметить, что сегодня в Киеве и Киевской области были слышны взрывы. Сообщалось о работе систем ПВО.

В итоге, силам ПВО удалось сбить все российские ракеты, летевшие на Киев, на подлете в столицу. Враг атаковал с бомбардировщиков впервые с конца сентября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьвибухи