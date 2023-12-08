В Киеве были слышны взрывы, в области работала ПВО
В Киеве и Киевской области были слышны взрывы утром 8 декабря. Сообщается о работе сисем ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (КОВА)
КОВА предупредила жителей Киевской области об ракетной атаке
"Жители Киевской области! Ракетная атака! В регионе уже работают силы ПВО", - сообщили на канале.
Администрация попросила следовать информационной тишине, а также не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
"Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен" во время сигнала воздушной тревоги", - сообщили в КОВА.
В данный момент в Киеве и области объявлена воздушная тревога
Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)
Работа ПВО в Киеве и области
29 ноября во время атаки дронов по Украине, ПВО уничтожила беспилотники в Киевской и ряде других областей.
Ранее мы писали, что в конце ноября в Киеве работала система ПВО. Украинские военные сбивали дроны, запущенные российскими войсками.
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