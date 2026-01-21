В двух районах Киева более 40 тысяч абонентов остаются без света после удара РФ
В Деснянском и Днепровском районах Киева десятки тысяч абонентов остаются без электроснабжения с момента российского удара в ночь на 20 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.
Он отметил, что ситуация в Киеве остается очень сложной, там продолжаются экстренные отключения.
"В Днепровском и Деснянском районе чуть более 40 тысяч клиентов остаются без подключения после последнего обстрела", - добавил Коваленко.
При этом в Днепре применяются до 4,5 очередей отключений одновременно, а промежутки отключений в графике могут превышать 7 часов.
"Из-за повреждений и большой нагрузки на сети, энергетики просто не могут давать больше света", - сказал он.
Также Коваленко добавил, что морозы будут постепенно спадать и это должно улучшить ситуацию со светом.
Удары по энергетике
Напомним, российские оккупанты усиленно бьют по украинским энергетическим объектам с момента, когда по Украине наступили сильные морозы.
В частности, враг снова нанес массированный удар по Украине в ночь на 20 января.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне повредили энергетический объект в Киевской области. Работу Воздушных сил по "Шахедам" глава украинского государства назвал неудовлетворительной.
К слову, недавно министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о том, что в нашей стране должен должен появиться собственный антидроновый купол.