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В двух областях Украины отменили графики отключения света

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 19 июля, почасовые отключения электроэнергии отменили во Львовской и Николаевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Львовоблэнерго".

Львовская область

Восстановление графика почасовых отключений состоится уже по отдельному распоряжению. 

"Обратите внимание, что из-за сбоя в работе операционной системы могут поступать ложные сообщения о сроках применения ГПВ в Telegram и Viber боты", - добавили в "Львовоблэнерго". 

Николаевская область

Также графики почасовых отключений отменили в Николаевской области, но только до 15:00

Сейчас причина отмены графиков не уточняется. 

Ситуация со светом в Украине

С начала текущего года российские террористы прибегли уже к восьми массированным атакам против украинских объектов энергетики. Вследствие этого Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций. В частности были вернуть графики отключений.

Сегодня, из-за жары на востоке и юге Украины, до вечера будут действовать три очереди отключений света в областях. 

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