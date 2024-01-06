В двух областях Украины энергетики перешли на усиленный режим работы: названа причина

По прогнозам синоптиков, 7-9 января ожидается ухудшение погоды в столице, Киевской и Одесской областях.

Из-за надвигающейся непогоды энергетики переходят на усиленный режим работы. Они готовятся максимально быстро ликвидировать последствия аварий при их возникновении.

Погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, сегодня на севере Украины снег, на Закарпатье и Прикарпатье дождь. На остальной территории нашей страны без существенных осадков.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Столбики термометров сегодня покажут +1 +6 градусов, а на юге до +12. Ночью температура воздуха опустится до -2 -7 градусов, а на севере -8 -13 градусов.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на первый месяц 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.