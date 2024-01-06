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В двух областях Украины энергетики перешли на усиленный режим работы: названа причина

Фото: в двух областях Украины энергетики перешли на усиленный режим работы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Киевскую и Одесскую области в ближайшие дни накроет непогода. Энергетиков перевели на усиленный режим работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

По прогнозам синоптиков, 7-9 января ожидается ухудшение погоды в столице, Киевской и Одесской областях.

Из-за надвигающейся непогоды энергетики переходят на усиленный режим работы. Они готовятся максимально быстро ликвидировать последствия аварий при их возникновении.

Погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, сегодня на севере Украины снег, на Закарпатье и Прикарпатье дождь. На остальной территории нашей страны без существенных осадков.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Столбики термометров сегодня покажут +1 +6 градусов, а на юге до +12. Ночью температура воздуха опустится до -2 -7 градусов, а на севере -8 -13 градусов.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на первый месяц 2024 года.

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