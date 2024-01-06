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До -13 градусов. Синоптики рассказали, куда сегодня уже доберется похолодание

Украина, Суббота 06 января 2024 07:00
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До -13 градусов. Синоптики рассказали, куда сегодня уже доберется похолодание Фото: синоптики рассказали, куда сегодня уже доберется похолодание (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Похолодание, которое ожидается в Украине с 7 января, даст о себе знать уже 6 января в Сумской и Черниговской областей. Здесь ночью будет до -13 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В северной части снег, на Закарпатье и Прикарпатье дождь, на остальной территории без осадков. На севере страны на дорогах местами гололедица, на Волыни и Ровенщине местами гололедица", - рассказали синоптики.

Температура ночью 2-7° мороза, в Черниговской и Сумской областях 8-13° мороза, Закарпатье, юге Одесщины и в Крыму 0-5° тепла; днем 1-6° тепла, в юго-западных областях 7-12° тепла, в северной части страны 0-5° мороза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

До -13 градусов. Синоптики рассказали, куда сегодня уже доберется похолодание

Погода в Украине

В Украине 7-9 января ожидаются сложные погодные условия: сильный снег и мороз до 25 градусов. В дальнейшем температура повысится, но остается минусовой. В частности, до конца следующей недели временами снег, морозы ослабеют.

В общей сложности в январе 2024 года в Украине средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0...-4 градусов мороза, в Закарпатье, Крыму, Одесской и Херсонской областях 0...+2 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

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