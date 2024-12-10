RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

В двух областях сегодня отменили графики отключения

Иллюстративное фото: как выключать свет 10 декабря в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В двух областях Украины сегодня отменены графики отключения электроэнергии. Свет не будут выключать до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Львовоблэнерго" и "Прикарпатьеоблэнерго".

Львовская область

Как сообщили в "Львовоблэнерго", до конца суток, 10 декабря, на Львовщине не будут применять графиков почасового отключения электроэнергии.

Ивано-Франковская область

Почасовые графики отключения электроэнергии на данный момент отменены и в Ивано-Франковской области. Предварительно - свет не будут выключать до конца суток.

Причины применения графиков

Мы писали о том, что 28 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за атаки в Украине начали вводить графики отключения электроэнергии.

В частности, вчера утром в Киеве и ряде областей также изменилась продолжительность графиков отключения электроэнергии. Это связано с увеличением потребления электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовГрафики отключения светаБлэкаут