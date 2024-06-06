На двух направлениях ситуация напряженная: Генштаб доложил о событиях на фронте

На фронте за минувшие сутки произошло 111 боевых столкновений. С начала текущих суток уже зафиксировано 29 боестолкновений, ситуация напряжена на двух направлениях фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

За сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 12 районов сосредоточения личного состава противника и несколько других важных объектов, в том числе две наземные станции управления БПЛА и одно вражеское средство ПВО.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении сегодня активных штурмовых действий врага не было. За прошедшие сутки общие потери захватчиков в этом направлении составили 179 человек, из них 42 - безвозвратные.

На Купянском направлении идет вражеская атака в районе Дружелюбовки. Ситуация контролируется. По уточненной информации, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 126 человек убитыми и ранеными.

С начала суток на Северском направлении враг атаковал один раз в районе Белогоровки.

В районе Клещиевки на Краматорском направлении штурмовые действия врага успеха не имели, в районе Ивановского бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Четыре атаки отбиты без успеха для противника, шесть боестолкновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

За прошедшие сутки общие потери захватчиков в этом направлении составили более 440 человек.

Напряженная ситуация на Кураховском направлении. В районах Парасковеевки и Красногоровки продолжаются по два боестолкновения. Ситуация под контролем сил обороны.

На Времивском направлении с начала суток произошло уже пять боестолкновений в районах Урожайного и Новодарьевки. Три атаки отбиты без успеха для противника, продолжаются боевые действия в районе Урожайного.

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении действия врага успеха не имели.

На Приднепровском направлении враг предпринял две неудачные попытки атаковать в районе Крынок.