Двух коллаборантов из Купянска и Сватово отправили в тюрьму за сотрудничество с РФ

Суд приговорил к тюремному заключению бывших полицейского из Купянска (Харьковская область) и чиновника из Сватово (Луганская область) за сотрудничество с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Полицейский из Купянска

СБУ сообщает, что коллаборантом оказался 54-летний житель Купянска, бывший чиновник местного подразделения полиции.

После захвата города он пошел на сотрудничество с оккупационным "МВД РФ". Там его назначили "экспертом-криминалистом", выдали соответствующее "удостоверение" и форменную одежду российского образца.

На этой "должности" он помогал оккупантам и их приспешникам фабриковать дела против местных участников движения сопротивления. За сотрудничество с агрессором злоумышленник получал "зарплату" в российских рублях.

Фото: Коллаборант (facebook.com/SecurSerUkraine)

После освобождения города он был задержан и приговорен к 12 годам тюрьмы.

Чиновник из Сватово

Речь идет о бывшем главе местного коммунального предприятия.

После захвата города он одним из первых поддержал захватчиков, за что получил назначение в рядах созданного захватчиками "коммунального предприятия Сватовского района".

Там занимался переименованием городских улиц по "образцу" бывшего СССР. Также коллаборант помогал местным гауляйтерам и их российским "кураторам" организовывать в районе прокремлевские агитационно-массовые мероприятия.

Фото: Коллаборант (facebook.com/SecurSerUkraine)

Впоследствии выехал в Киев, где "пытался залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. По материалам Службы безопасности он получил 7 лет лишения свободы.

Приговоры предателям Украины

Жителя Бахмута приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену. Он сдавал россиянам позиции украинских военных, а также вербовал шпионов для сотрудничества с ФСБ.

Также сообщалось, что жительница Хмельницкой области помогла РФ нанести удар по Полонской общине. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену.