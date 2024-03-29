Двое коллаборантов получили подозрение за депортацию группы детей в Краснодарский край

Украинская спецслужба объявила подозрения двум коллаборантам за причастность к депортации детей из Николаевской области. Они заставляли их петь гимн России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Следователи спецслужбы задокументировали насильственное перемещение по временно оккупированной территории Украины и последующую депортацию в РФ 15 воспитанников Новопетровской специальной школы в Николаевской области.
Среди исполнителей преступления - так называемый заместитель председателя оккупационного "департамента молодежи и спорта Херсонской области".
Его сообщница - назначенный россиянами "ректор" аграрного университета на временно оккупированной территории региона.
Чтобы похитить детей из учебного заведения, к нему прибыли 20 вооруженных военнослужащих РФ.
Тогда россияне забрали воспитанников школы вместе с директором заведения и ее мужем и принудительно вывезли в оккупированный на тот период поселок Степановка в Херсонской области. Там потерпевших ждали двое фигурантов-псевдочиновников, которые организовали принудительное перемещение похищенных детей и двух взрослых к местному речному вокзалу.
Оттуда пострадавших "под контролем" государства-агрессора переправили на левобережье области, а затем автобусом - в Крым. Позже детей перевезли в Анапу (Краснодарский край).
По данным следствия, во время пребывания депортированных детей в РФ представители государства-агрессора запретили им использовать украинский язык и заставляли петь гимн России.
Впоследствии при поддержке международных волонтерских организаций малолетних пострадавших удалось вывезти в третью страну, чтобы в дальнейшем вернуть домой.
На основании собранных доказательств следователи заочно сообщили обоим фигурантам из оккупационных органов России о подозрении по факту "нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц".
"Поскольку подозреваемые находятся на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы их найти и наказать", - пишет СБУ.
С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.
Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.
Недавно Украина вернула еще девять детей, которых в оккупации заставляли ходить в российские школы и навязывали пророссийскую пропаганду.
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