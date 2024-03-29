RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Двое коллаборантов получили подозрение за депортацию группы детей в Краснодарский край

Архивное фото: СБУ объявила подозрения коллаборантам за депортацию детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинская спецслужба объявила подозрения двум коллаборантам за причастность к депортации детей из Николаевской области. Они заставляли их петь гимн России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

О ком идет речь

Следователи спецслужбы задокументировали насильственное перемещение по временно оккупированной территории Украины и последующую депортацию в РФ 15 воспитанников Новопетровской специальной школы в Николаевской области.

Среди исполнителей преступления - так называемый заместитель председателя оккупационного "департамента молодежи и спорта Херсонской области". 

Его сообщница - назначенный россиянами "ректор" аграрного университета на временно оккупированной территории региона.

Детей вывезли в Краснодарский край

Чтобы похитить детей из учебного заведения, к нему прибыли 20 вооруженных военнослужащих РФ.

Тогда россияне забрали воспитанников школы вместе с директором заведения и ее мужем и принудительно вывезли в оккупированный на тот период поселок Степановка в Херсонской области. Там потерпевших ждали двое фигурантов-псевдочиновников, которые организовали принудительное перемещение похищенных детей и двух взрослых к местному речному вокзалу.

Оттуда пострадавших "под контролем" государства-агрессора переправили на левобережье области, а затем автобусом - в Крым. Позже детей перевезли в Анапу (Краснодарский край).

Коллаборантам объявили подозрения

По данным следствия, во время пребывания депортированных детей в РФ представители государства-агрессора запретили им использовать украинский язык и заставляли петь гимн России.

Впоследствии при поддержке международных волонтерских организаций малолетних пострадавших удалось вывезти в третью страну, чтобы в дальнейшем вернуть домой.

На основании собранных доказательств следователи заочно сообщили обоим фигурантам из оккупационных органов России о подозрении по факту "нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц".

"Поскольку подозреваемые находятся на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы их найти и наказать", - пишет СБУ.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Недавно Украина вернула еще девять детей, которых в оккупации заставляли ходить в российские школы и навязывали пророссийскую пропаганду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияХерсонская областьНиколаевская областьКраснодарский крайВойна в Украине