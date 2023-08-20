Двое израильтян погибли во время паленстинского нападения на Западном берегу Иордана

По данным следствия, около 15:00 к автомойке вблизи села подошел палестинец, вооруженный пистолетом. Когда он увидел двух израильтян, открыл по ним огонь. Нападающий произвел не менее 5 выстрелов и скрылся.

В результате нападения погибли двое мужчин 29 и 60 лет, по предварительным данным это были отец с сыном.

ЦАХАЛ работает над установлением личности нападающего, которого до сих пор не поймали.

Обострение между Израилем и Палестиной

Начиная с весны этого года, конфликт между Палестиной и Израилем обострился. Израиль начал операцию "Щит и стрела", в результате которой 40 самолетов ВВС страны атаковали объекты террористов на территории сектора Газа.

В тот же день Палестина запустила по Израилю 469 ракет, 333 из которых пересекли границу Израиля. 153 из них были уничтожены системами ПВО.

14 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о завершении операции.

В июле Изрииль провел еще одну антитеррористическую операцию - ночью 3 июля израильские войска начали наносить удары по штабам и квартирам боевиков, которые находились в лагере беженцев Дженин. На следующий день страна заявила о завершении операции.

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