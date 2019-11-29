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Двоє гравців "Динамо" потрапили в символічну збірну тижня Ліги Європи

Новини » Спорт     29.11.2019 - 14:21
Двоє гравців "Динамо" потрапили в символічну збірну тижня Ліги Європи
Фото: Віктор Циганков в матчі проти "Мальме" (facebook.com/fcdynamoua)

Ними стали автори забитих голів

Футболісти київського "Динамо" Віктор Циганков і Беньямін Вербич потрапили в символічну команду тижні в Лізі Європи. Про це повідомляє пресслужба Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Обидва гравці відзначилися в матчі 5 туру групового етапу проти шведського "Мальме", однак це не допомогло "біло-синім" піти від драматичного поразки на останніх секундах зустрічі - 3:4. Примітно, що автора дубля у ворота киян Нільса Розенберга в команді немає.

Склад символічної збірної:

Голкіпер: Ян Зоммер ("Боруссія" Менхенгладбах)
Захисники: Нуно Секейра ("Брага"), Енцо Роко ("Бешикташ"), Гоіргіс Меркіс (АПОЕЛ), Джанер Еркін ("Бешикташ")
Півзахисники: Беньямін Вербич ("Динамо" Київ), Лоренцо Пеллегріні ("Рома"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Віктор Циганков ("Динамо" Київ)
Нападники: Венсан Абубакар ("Порту"), Альфредо Морелос ("Рейнджерс")

Кияни опустилися на третю сходинку таблиці своєї групи і погіршили свої шанси на потрапляння в плей-офф Ліги Європи.

В останньому турі групового етапу 12 грудня "Динамо" вдома прийматиме "Лугано", "Мальме" на виїзді зіграє з "Копенгагеном".

Нагадаємо, "Олександрія" втратила шанси на вихід в плей-офф Ліги Європи.

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