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Рух на трасі Київ-Чоп повністю відновили після потрійної ДТП

Автор: Артур Родивилов

Рух на трасі Київ-Чоп між населеними пунктами Кізлів та Буськ повністю відновлено. Патрульні забезпечили рух по всіх смугах.

Про це повідомляє прес-служба Управління патрульної поліції у Львівській області.

Затор в кілька кілометрів завдовжки в обидві сторони траси Київ-Чоп виник близько 9:00 18 червня унаслідок потрійної ДТП - два легкових автомобілі зіткнулися з вантажівкою, що перевозила бітум.

Вантажівка впала на бік і її розвернуло поперек дороги, що серйозно ускладнило рух на цій ділянці траси.

Водій одного з легкових автомобілів помер у лікарні від отриманих травм, а водій вантажівки госпіталізований.

Нагадаємо, раніше на трасі під Києвом сталася смертельна ДТП, в результаті рух було обмежено.

А у Вінницькій області смертельну ДТП влаштував п'яний поліцейський.

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ДТП