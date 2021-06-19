Рух на трасі Київ-Чоп повністю відновили після потрійної ДТП

Рух на трасі Київ-Чоп між населеними пунктами Кізлів та Буськ повністю відновлено. Патрульні забезпечили рух по всіх смугах.
Затор в кілька кілометрів завдовжки в обидві сторони траси Київ-Чоп виник близько 9:00 18 червня унаслідок потрійної ДТП - два легкових автомобілі зіткнулися з вантажівкою, що перевозила бітум.
Вантажівка впала на бік і її розвернуло поперек дороги, що серйозно ускладнило рух на цій ділянці траси.
Водій одного з легкових автомобілів помер у лікарні від отриманих травм, а водій вантажівки госпіталізований.
Нагадаємо, раніше на трасі під Києвом сталася смертельна ДТП, в результаті рух було обмежено.
А у Вінницькій області смертельну ДТП влаштував п'яний поліцейський.